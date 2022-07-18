У МЗС назвали умову для розриву дипломатичних відносин із білоруссю

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"білорусь є співучасницею злочину агресії, ніхто не ставить це питання під сумнів. Дипломатичні відносини з російською федерацією ми розірвали негайно після початку повномасштабного нападу. Так само їх буде розірвано з білоруссю, якщо збройні сили республіки білорусі перетнуть кордон України", - наголосив він.

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Також очільник МЗС заявив, що переговори щодо транзиту українського зерна через територію білорусі в порти держав Балтії не розглядалися.

"В Україну з білорусі летять ракети. Нікому не хотілося мати жодних справ із мінськом, який є співучасником агресії, з будь-яких торговельних питань. Але дуже добре попрацювали логісти і приватні інвестори (трейдери по суті) щодо розширення можливостей наземних шляхів через країни ЄС, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського шляху більше нема на порядку денному", - резюмував Кулеба.

Доповнення

24 лютого президент України Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з росією.