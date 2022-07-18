У МЗС назвали умову для розриву дипломатичних відносин із білоруссю
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Україна відразу розірве дипломатичні відносини з білоруссю, якщо збройні сили країни перетнуть український кордон на підтримку вторгнення рф. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитр Кулеба в інтерв'ю для видання Forbes, передає УНН.
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"білорусь є співучасницею злочину агресії, ніхто не ставить це питання під сумнів. Дипломатичні відносини з російською федерацією ми розірвали негайно після початку повномасштабного нападу. Так само їх буде розірвано з білоруссю, якщо збройні сили республіки білорусі перетнуть кордон України", - наголосив він.
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Також очільник МЗС заявив, що переговори щодо транзиту українського зерна через територію білорусі в порти держав Балтії не розглядалися.
"В Україну з білорусі летять ракети. Нікому не хотілося мати жодних справ із мінськом, який є співучасником агресії, з будь-яких торговельних питань. Але дуже добре попрацювали логісти і приватні інвестори (трейдери по суті) щодо розширення можливостей наземних шляхів через країни ЄС, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського шляху більше нема на порядку денному", - резюмував Кулеба.
Доповнення
24 лютого президент України Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з росією.