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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У МЗС назвали умову для розриву дипломатичних відносин із білоруссю

У МЗС назвали умову для розриву дипломатичних відносин із білоруссю

Київ • УНН

 • 153933 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Україна відразу розірве дипломатичні відносини з білоруссю, якщо збройні сили країни перетнуть український кордон на підтримку вторгнення рф. Про це розповів міністр закордонних справ Дмитр Кулеба в інтерв'ю для видання Forbes, передає УНН

Цитата

"білорусь є співучасницею злочину агресії, ніхто не ставить це питання під сумнів. Дипломатичні відносини з російською федерацією ми розірвали негайно після початку повномасштабного нападу. Так само їх буде розірвано з білоруссю, якщо збройні сили республіки білорусі перетнуть кордон України", - наголосив він.

Деталі

Також очільник МЗС заявив, що переговори щодо транзиту українського зерна через територію білорусі в порти держав Балтії не розглядалися.

"В Україну з білорусі летять ракети. Нікому не хотілося мати жодних справ із мінськом, який є співучасником агресії, з будь-яких торговельних питань. Але дуже добре попрацювали логісти і приватні інвестори (трейдери по суті) щодо розширення можливостей наземних шляхів через країни ЄС, пішов прогрес у переговорах щодо морського шляху, тому варіант аварійного білоруського шляху більше нема на порядку денному", - резюмував Кулеба.

Доповнення 

24 лютого президент України Володимир Зеленський під час брифінгу повідомив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з росією.

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