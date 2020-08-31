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У МОЗ збираються запровадити індикатори якості роботи лікарів з 2021 року

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України збирається запровадити індикатори якості роботи сімейних лікарів з 1 січня. Про це повідомив голова МОЗ Максим Степанов в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.

У МОЗ збираються запровадити індикатори якості роботи лікарів з 2021 року

“Окрім сплати за принципом по кількості укладених договорів, треба ще обов’язково, щоб були відповідні індикатори якості роботи наших сімейних лікарів. Це абсолютно нормально. Що я маю на увазі? Це охоплення імунізації, це щеплення, які вони мають контролювати, проводити тим пацієнтам, з якими вони уклали договір. Це та ж робота з ковідними хворими”, — сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз не передбачене фінансове покарання за неякісну роботу лікаря.

“Це повинен бути понижувальний коефіцієнт, якщо ти не виконуєш обов’язки. І це абсолютно нормально. Саме за таким принципом ми хочемо це робити, починаючи з 1 січня, тобто з нового року. Тому що зараз дуже важко внести зміни до цих договорів”, — зазначив Степанов.

Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 119 074 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 2 527 — летальні. З 1 серпня в Україні змінено правила карантину до кінця літа: тепер регіони будут поділяти на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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