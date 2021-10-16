У МОЗ планують навесні запустити електронний рецепт на всі ліки

Цитата

“Усі лікарні комп’ютеризовані. Ми сьогодні вже перейшли і на електронний лікарняний, і на електронний перший рецепт по інсулінах. На весну плануємо запустити електронний рецепт на всі лікарські засоби”, — сказав міністр.

Діджиталізація медицини

За його словами, діджиталізація в сфері охорони здоров’я відбулася, інтернет є.

“Ситуація трошки ще неідеальна, але вже на тверду четвірку по інтернету. Тому ми рухаємося по цьому напрямку. І якщо десь є якісь проблеми, телефонуйте на „гарячу лінію“ Національної служби здоров’я України — ми будемо вирішувати оперативно ці питання”, — заявив Ляшко.

Нагадаємо

Поступовий перехід на електронний рецепт МОЗ анонсувало ще в 2018 році, за керівництва тодішньої в.о. міністра Уляни Супрун.

Восени 2020 року тодішній очільник МОЗ Максим Степанов повідомив, що Міністерство охорони здоров’я планує перейти на відпуск кількох груп препаратів за електронним рецептом: наркотичних препаратів, інсулінів, імуносупресивних лікарських засобів — 2021 рік, антибіотиків — 2022 рік, інших рецептурних груп лікарських засобів, визначених МОЗ — починаючи з 2023 року.

Він пояснив необхідність переходу на електронні рецепти “неконтрольованим відпуском” рецептурних ліків.

З 1 жовтня 2021 року інсулін можна отримати за електронним рецептом.