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В Минздраве планируют весной запустить электронный рецепт на все лекарства

В Минздраве планируют весной запустить электронный рецепт на все лекарства

Киев  •  УНН

 • 19612 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Министерство здравоохранения Украины весной планирует запустить электронный рецепт на все лекарственные средства, сообщил в интервью украиноязычному изданию "Радио Свобода" (финансируется Конгрессом США) министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УНН.

Цитата

“Все больницы компьютеризированы. Мы уже перешли и на электронный больничный, и на электронный первый рецепт по инсулину. Весной планируем запустить электронный рецепт на все лекарственные средства”, — сказал министр.

Диджитализация медицины

По его словам, диджитализация в сфере здравоохранения состоялась, интернет есть.

“Ситуация немножко еще неидеальная, но уже на твердую четверку по интернету. Поэтому мы движемся по этому направлению. И если где-то есть какие-то проблемы, звоните на „горячую линию“ Национальной службы здоровья Украины — мы будем решать оперативно эти вопросы”, — заявил Ляшко.

Напомним

Постепенный переход на электронный рецепт Минздрав анонсировал еще в 2018 году, при руководстве тогдашней и.о. министра Ульяны Супрун.

Осенью 2020 тогдашний глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что Министерство здравоохранения планирует перейти на отпуск нескольких групп препаратов с электронным рецептом: наркотиков, инсулинов, иммуносупрессивных лекарственных средств — 2021, антибиотиков — 2022, других рецептурных групп лекарственных средств, определенных Минздравом — начиная с 2023 года.

Он объяснил необходимость перехода на электронные рецепты “неконтролируемым отпусканием” рецептурных лекарств.

С 1 октября 2021 инсулин можно получить по электронному рецепту.

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