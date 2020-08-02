У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстровано: в Івано-Франківській області – 115, Львівській області – 112 та місті Київ - 110", — зазначив Степанов.

Нагадаємо, що за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 1112 осіб, з них 74 дитини та 62 медичних працівника.