У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зареєстрована у Львівській, Івано-Франківській областях та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків (коронавірусного захворювання COVID-19 - ред.) зареєстровано: в Івано-Франківській області – 115, Львівській області – 112 та місті Київ - 110", — зазначив Степанов.
Нагадаємо, що за минулу добу в Україні на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 1112 осіб, з них 74 дитини та 62 медичних працівника.