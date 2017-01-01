У Мінську затримані два опозиційних активіста

Затримані їхали на таксі до Жовтневої площі, щоб відсвяткувати настання нового року. Вони були затримані в районі Національної академії наук і доставлені в Первомайське РУВС.

Раніше Д.Дашкевич у соціальних мережах закликав своїх прихильників вийти 31 грудня о 23.45 на Жовтневу площу і зустріти Новий рік під біло-червоно-білими прапорами. На момент затримання активістів на площі зібралися близько ста осіб, серед них багато співробітників спецслужб у цивільному.

З 2005 року Дмитро Дашкевич був співголовою офіційно незареєстрованої “Молодого фронту”, а в 2008 році очолив цю молодіжну опозиційну структуру. У 2006 році він був засуджений на 1,5 року за діяльність від імені незареєстрованої організації, правозахисна організація Amnesty International визнала його в’язнем сумління. Після затримання в грудні 2010 року Дашкевич провів у місцях позбавлення волі більше двох з половиною років.