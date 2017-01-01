У Мінську затримані два опозиційних активіста
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Мінську в ніч на неділю, 1 січня, були затримані один з лідерів білоруського опозиційного "Молодого фронту" Дмитро Дашкевич та активіст цієї організації Павло Прокопович. Про це повідомляє білоруське агентство БелаПАН, передає УНН.
Затримані їхали на таксі до Жовтневої площі, щоб відсвяткувати настання нового року. Вони були затримані в районі Національної академії наук і доставлені в Первомайське РУВС.
Раніше Д.Дашкевич у соціальних мережах закликав своїх прихильників вийти 31 грудня о 23.45 на Жовтневу площу і зустріти Новий рік під біло-червоно-білими прапорами. На момент затримання активістів на площі зібралися близько ста осіб, серед них багато співробітників спецслужб у цивільному.
З 2005 року Дмитро Дашкевич був співголовою офіційно незареєстрованої “Молодого фронту”, а в 2008 році очолив цю молодіжну опозиційну структуру. У 2006 році він був засуджений на 1,5 року за діяльність від імені незареєстрованої організації, правозахисна організація Amnesty International визнала його в’язнем сумління. Після затримання в грудні 2010 року Дашкевич провів у місцях позбавлення волі більше двох з половиною років.