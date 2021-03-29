У Мінкульті сподіваються, що РНБО розгляне діяльність філії “Россотрудничества” на території України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сподівається, що РНБО розгляне питання діяльності філії “Россотрудничества” на території України найближчим часом. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Цитата
“Заяви „Россотрудничества“ про „російсько-українського поета Шевченка“ — не більше ніж дрібна інформаційна провокація. До того ж це черговий приклад спроби привласнення заслуг українців та інших національностей. Класичні імперські звички кремлівців. Сподіваюсь, РНБО розгляне питання діяльності філії „Россотрудничества“ на території України найближчим часом”, — написав Ткаченко.
Доповнення
У Міністерстві закордонних справ прокоментували діяльність Російського центру науки і культури в Києві, який є філією російського держагентства “Россотрудничество”, а також організований ним 9 березня захід: “Підбиття підсумків Міжнародного творчого конкурсу сучасних поетів в день пам’яті російсько-українського поета Тараса Шевченка”.
Контекст
10 березня цього року на власній офіційній сторінці “Россотрудничество” опубліковало анонс підбиття підсумків конкурсу на день пам’яті “російсько-українського поета” Тараса Шевченко.
Варто додати, що російська агенція “Россотрудничество”, визнана Європейським парламентом у 2016 році як пропагандистська.
Російський центр культури й науки засновано угодою між Кабінетом міністрів України і урядом Росії в 1998 році, і ратифіковано українським законодавством у 1999 році.