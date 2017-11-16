У Мінфіні визнали, що не контролюють лотерейний ринок
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Ринок з випуску та організації лотерей в Україні на сьогоднішній день є фактично неконтрольованим. Про це в інтерв'ю "апостроф" заявив Сергій Марченко, заступник голови Міністерства фінансів, на яку покладено обов'язок щодо формування державної політики у сфері випуску та проведення лотерей, а також нормативно-правове регулювання цієї сфери, передає УНН.
"Ситуація дуже складна. Фактично ми маємо неконтрольований ринок, я його так називаю", - зазначив заступник міністра фінансів.
Сергій Марченко також визнав, що в Україні існує ринок заборонених азартних ігор, який є для суспільства серйозною проблемою, на вирішення якої у Мінфіну не вистачає повноважень.
"Я хочу, щоб ви чітко розуміли: є певна суспільна проблема, для вирішення якої недостатньо лише повноважень Мінфіну. Суть проблеми в тому, що у нас є де-факто нелегальний ринок азартних ігор, який де-юре є незаконним, і напівлегальний ринок лотерей" , - підкреслив Марченко.
Марченко зазначив, що для вирішення цієї проблеми Мінфіном був розроблений законопроект, який, втім, не знайшов підтримки у Верховній Раді.
"Мова йде про урядовий проект закону України" Про детінізації ринку азартних ігор і забезпеченні доходами бюджету з метою виконання соціальних зобов'язань ", який передбачає комплексне врегулювання проблеми в сфері грального бізнесу, в тому числі лотерей. Це ключовий законопроект, але він і ряд альтернативних депутатських законопроектів з питань регулювання грального бізнесу і лотерей не розглядаються Верховною Радою, не розглядаються комітетами, не розглядаються спеціально створеною робочою групою по рассмо тертю поданих законопроектів про законодавче унормування ринку азартних ігор і розробці єдиної концепції функціонування цього ринку. Тобто до цього законопроекту нікому немає діла ", - зазначив Марченко
Слід зазначити, що заступник міністра фінансів забув уточнити, що цей законопроект, згідно з висновками, опублікованими на сайті Верховної Ради, не відповідає нормам антикорупційного законодавства.