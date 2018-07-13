У Миколаєві невідомі пошкодили пам'ятник "Скорботний янгол Чорнобиля"

"12 липня близько 12:50 до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся місцевий мешканець з повідомленням про те, що в парку по пр. Миру невідомі особи пошкодили меморіальну дошку пам'ятника "Скорботний янгол Чорнобиля", - йдеться в повідомленні.

Слідчий розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України (хуліганство). Санкція статті передбачає накладення штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Встановлюються особи причетні до скоєння злочину.

Нагадаємо, невідомі пошкодили меморіальну дошку відомому українському письменникові та політичному діячу Івану Франку у Львові.