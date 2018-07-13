В Николаеве неизвестные повредили памятник "Скорбящий ангел Чернобыля"

"12 июля около 12:50 в Ингульский отдел полиции ГУНП в Николаевской области обратился местный житель с сообщением о том, что в парке по пр. Мира неизвестные лица повредили мемориальную доску памятника "Скорбящий ангел Чернобыля", - говорится в сообщении.

Следователь начал уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Напомним, неизвестные повредили мемориальную доску известному украинскому писателю и политическому деятелю Ивану Франко во Львове.