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У Миколаєві лунають вибухи - ЗМІ

У Миколаєві лунають вибухи - ЗМІ

Київ • УНН

 • 789068 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Миколаєві пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.

Цитата

"У Миколаєві чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.

Раніше і міська, і обласна влада повідомили про повітряну тривогу в Миколаївській області.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. 

Додамо 

Міський голова Олександр Сєнкевич закликав дочекатись офіційно інформації та не викладати світлини  наслідків атаки рф в соцмережах. 

"Друзі, всю офіційну інформацію надамо! Прошу не викладати фото/відео в соцмережах", - написав Сєнкевич у Telegram. 

Доповнення 

У Миколаївській області у ніч на 12 жовтня Сили оборони знищили чотири ворожі ударні дрони типу Shahed, через уламки горіла трава. Також російські війська вночі завдали удари по Очакову.

Українські Національні Новини

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