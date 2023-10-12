У Миколаєві лунають вибухи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Миколаєві пролунали вибухи, передає УНН із посиланням на Суспільне.
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"У Миколаєві чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
Раніше і міська, і обласна влада повідомили про повітряну тривогу в Миколаївській області.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях.
Додамо
Міський голова Олександр Сєнкевич закликав дочекатись офіційно інформації та не викладати світлини наслідків атаки рф в соцмережах.
"Друзі, всю офіційну інформацію надамо! Прошу не викладати фото/відео в соцмережах", - написав Сєнкевич у Telegram.
Доповнення
У Миколаївській області у ніч на 12 жовтня Сили оборони знищили чотири ворожі ударні дрони типу Shahed, через уламки горіла трава. Також російські війська вночі завдали удари по Очакову.