В Николаеве раздаются взрывы - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. В Николаеве прогремели взрывы, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
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"В Николаеве слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.
Ранее и городские, и областные власти сообщили о воздушной тревоге в Николаевской области.
В Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
Добавим
Городской голова Александр Сенкевич призвал дождаться официально информации и не выкладывать фотографии последствий атаки рф в соцсетях.
"Друзья, всю официальную информацию предоставим! Прошу не выкладывать фото/видео в соцсетях", - написал Сенкевич в Telegram.
Дополнение
В Николаевской области в ночь на 12 октября Силы обороны уничтожили четыре вражеских ударных дрона типа Shahed, из-за обломков горела трава. Также российские войска ночью нанесли удары по Очакову.