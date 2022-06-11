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У Мелітополі росіяни використовують холодильні цехи, щоб тримати там своїх вбитих – мер

У Мелітополі росіяни використовують холодильні цехи, щоб тримати там своїх вбитих – мер

Київ • УНН

 • 95522 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. У тимчасово-окупованому Мелітополі росіяни використовують холодильні цехи, щоб тримати там своїх вбитих. Кількість їхніх жертв зростає кожного дня. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.

Цитата

“Вони (окупанти – ред.) захопили безліч промислових підприємств на початку окупації ще у лютому, та на початку березня. Майже усі промислові підприємства, у тому числі, і мелітопольський м'ясокомбінат, були ними захоплені з перших днів окупації. М’ясокомбінат був захоплений якимись чеченцями, які його контролюють. Але, на сьогодні є інформація, що кількість поранених та вбитих орків значно вища, ніж була раніше. Тому, їх вже немає де ховати на тимчасове зберігання. Тож, вони використовують цехи та м’ясокомбінати. У їхніх планах також є використання харчових підприємств в інших окупованих містах, щоб ховати свої жертви, які наші військові будуть збільшувати, допоки вони не втечуть з наших територій”, – повідомив він.

Доповнення

Мер Мелітополя заявив, що призначення окупантами міста Мелітополя “тимчасовою столицею” Запорізької області є черговими нісенітницями рашистів. У найближчий час місто деокупують.

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