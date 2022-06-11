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В Мелитополе россияне используют холодильные цеха, чтобы хранить там своих убитых – мэр

В Мелитополе россияне используют холодильные цеха, чтобы хранить там своих убитых – мэр

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июня. УНН. Во временно-оккупированном Мелитополе россияне используют холодильные цеха, чтобы хранить там своих убитых. Число их жертв растет каждый день. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает УНН.

Цитата

“Они (оккупанты – ред.) захватили множество промышленных предприятий в начале оккупации еще в феврале и в начале марта. Почти все промышленные предприятия, в том числе мелитопольский мясокомбинат, были ими захвачены с первых дней оккупации. Мясокомбинат был захвачен какими-то чеченцами, его контролирующими. Но сегодня есть информация, что количество раненых и убитых орков значительно выше, чем было ранее. Поэтому их уже негде прятать на временное хранение. Поэтому они используют цеха и мясокомбинаты. В их планах также есть использование пищевых предприятий в других оккупированных городах, чтобы хранить свои жертвы, которые наши военные будут увеличивать, пока они не уйдут с наших территорий”, – сообщил он.

Дополнение

Мэр Мелитополя заявил, что назначение оккупантами города Мелитополя “временной столицей” Запорожской области являются очередной чепухой рашистов. А в ближайшее время город деоккупируют.

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