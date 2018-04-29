У Мексиці зіштовхнулися більше 50 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Щонайменше 15 людей постраждали внаслідок зіткнення більше 50 легкових та вантажних автомобілів на трасі Сальтильо - Монтеррей на північному сході Мексики. Про це повідомляє УНН з посиланням на Hoyestado.
За попередніми даними, причиною інциденту стала погана видимість на трасі через туман.
Автодорогу тимчасово перекрили.
Як повідомляв УНН, під Запоріжжям у смт Кушугум легковий автомобіль з'їхав в озеро, одна людина загинула.