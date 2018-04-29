В Мексике столкнулись более 50 автомобилей

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновения более 50 легковых и грузовых автомобилей на трассе Сальтильо - Монтеррей на северо-востоке Мексики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hoyestado.