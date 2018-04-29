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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Мексике столкнулись более 50 автомобилей

Киев • УНН

 • 8904 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. По меньшей мере 15 человек пострадали в результате столкновения более 50 легковых и грузовых автомобилей на трассе Сальтильо - Монтеррей на северо-востоке Мексики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Hoyestado.

В Мексике столкнулись более 50 автомобилей

По предварительным данным, причиной инцидента стала плохая видимость на трассе из-за тумана.

Автодорогу временно перекрыли.

Как сообщал УНН, под Запорожьем в пгт Кушугум легковой автомобиль съехал в озеро, один человек погиб.

Украинские Национальные Новости

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