У Марокко п'ятий день рятувальники намагаються витягнути з колодязя п'ятирічного хлопчика: за операцією слідкує весь світ
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. П'ятирічний хлопчик, що живе в селі Ігран (північ Марокко), 1 лютого впав у колодязь глибиною 32 метри. Рятувальна операція триває вже п'ятий день. За нею спостерігає весь світ, повідомляє УНН з посиланням на Morocco World News.
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Повідомляється, що хлопчик на ім'я Райан впав у колодязь глибиною 32 метри 1 лютого. У колодязь вдалося спустити камеру, яка показала, що дитина жива, проте постраждала.
Як пишуть ЗМІ, щоб витягнути хлопчика, було вирішено викопати шурф поруч з колодязем, а потім пробити стіну. На даний момент роботи ведуться цілодобово. При цьому, за повідомленнями оперативників, існує небезпека обвалення грунту.
У рятувальній операції беруть участь десятки людей з підрозділів цивільної оборони, а також лікарі і рятувальники.
За рятувальною операцією спостерігає весь світ. У соціальних мережах з'явився хештег #SaveRayan, який став одним з найпопулярніших в Twitter.
May Allah protect you my little angel #Rayan#SaveRayan #انقذو_ريان pic.twitter.com/chJNToZ7cB— Faten (@faten_Ebr) February 4, 2022
latest update about Rayan rescue process. The horizontal push as the pipes are brought to the excavated hole It’s extremely slow cm by cm#انقذوا_ريان
The rescue team is facing frequent soil collapse, which prolongs the rescuing process.they are clearing it frequently #SaveRayan pic.twitter.com/AMcD7Mcfbc