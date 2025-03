В Марокко пятый день спасатели пытаются вытащить из колодца пятилетнего мальчика: за операцией следит весь мир

Детали

Сообщается, что мальчик по имени Райан упал в колодец глубиной 32 метра 1 февраля. В колодец удалось спустить камеру, которая показала, что ребенок жив, однако пострадал.

Как пишут СМИ, чтобы вытащить мальчика, было решено выкопать шурф рядом с колодцем, а затем пробить стену. На данный момент работы ведутся круглосуточно. При этом, по сообщениям оперативников, существует опасность обрушения грунта.

В спасательной операции участвуют десятки человек из подразделений гражданской обороны, а также врачи и горноспасатели.

За спасательной операцией наблюдает весь мир. В социальных сетях появился хэштег #SaveRayan, который стал одним из самых популярных в Twitter.

