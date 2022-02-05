В Марокко пятый день спасатели пытаются вытащить из колодца пятилетнего мальчика: за операцией следит весь мир
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Пятилетний мальчик, живущий в деревне Игран (север Марокко), 1 февраля упал в колодец глубиной 32 метра. Спасательная операция длится уже пятый день. За ней наблюдает весь мир, сообщает УНН со ссылкой на Morocco World News.
Детали
Сообщается, что мальчик по имени Райан упал в колодец глубиной 32 метра 1 февраля. В колодец удалось спустить камеру, которая показала, что ребенок жив, однако пострадал.
Как пишут СМИ, чтобы вытащить мальчика, было решено выкопать шурф рядом с колодцем, а затем пробить стену. На данный момент работы ведутся круглосуточно. При этом, по сообщениям оперативников, существует опасность обрушения грунта.
В спасательной операции участвуют десятки человек из подразделений гражданской обороны, а также врачи и горноспасатели.
За спасательной операцией наблюдает весь мир. В социальных сетях появился хэштег #SaveRayan, который стал одним из самых популярных в Twitter.
May Allah protect you my little angel #Rayan#SaveRayan #انقذو_ريان pic.twitter.com/chJNToZ7cB— Faten (@faten_Ebr) February 4, 2022
latest update about Rayan rescue process. The horizontal push as the pipes are brought to the excavated hole It’s extremely slow cm by cm#انقذوا_ريان
The rescue team is facing frequent soil collapse, which prolongs the rescuing process.they are clearing it frequently #SaveRayan pic.twitter.com/AMcD7Mcfbc