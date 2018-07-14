У Маріуполі викрили підпільну нарколабораторію
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 липня. УНН. Місцевий житель у Маріуполі самотужки навчився синтезувати небезпечну психотропну речовину та обладнав вдома нарколабораторію. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області.
"Було встановлено, що рік тому житель Сартани (Кальміуський район Маріуполя) за допомогою інтернету навчився виробляти амфетамін. Лабораторія функціонувала на присадибній ділянці на території його будинку, а збував наркотик лише одній особі – мешканцю Приморського району Маріуполя 1983 року народження, який потім розповсюджував його серед місцевого населення за ціною від 500 до 550 гривень за 1 грам", - зазначили у відомстві.
Оперативники провели обшуки за місцями проживання продавця та покупця, а також в транспортних засобах, що їм належать.
Вилучено 31 грам наркотику, 100 грамів прекурсору, лабораторний посуд, ваги, прилади, які використовувались для виробництва психотропної речовини.
Усе спрямовано на експертизу в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.2 ст.307 (Збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Києві викрито поліцейського на збуті амфетаміну.