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У Маріуполі джип окупантів протаранив цивільне авто

У Маріуполі джип окупантів протаранив цивільне авто

Київ • УНН

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У тимчасово окупованому Маріуполі російський військовий джип "Шторм V" протаранив цивільний автомобіль. Водій цивільного авто загинув на місці аварії.

В тимчасово окупованому Маріуполі російський військовий джип протаранив цивільне авто. Є загиблий, повідомляє УНН з посиланням на ексрадника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"В Маріуполі російські військові вбили цивільних. Знов. Знов через аварію на дорозі. Військовий джип Шторм V протаранив легковий автомобіль.  Водій - цивільний загинув на місці миттєво", - повідомив Андрющенко у своєму Телеграм-каналі та додав відповідне відео.

окупанти видають ордери на «безхозні квартири» жителям Маріуполя: що відбувається з житлом18.12.24, 16:34 • 20316 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Війна
mariupolМаріуполь

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