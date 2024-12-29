У Маріуполі джип окупантів протаранив цивільне авто

В тимчасово окупованому Маріуполі російський військовий джип протаранив цивільне авто. Є загиблий, повідомляє УНН з посиланням на ексрадника Маріупольського міського голови Петра Андрющенка.

"В Маріуполі російські військові вбили цивільних. Знов. Знов через аварію на дорозі. Військовий джип Шторм V протаранив легковий автомобіль. Водій - цивільний загинув на місці миттєво", - повідомив Андрющенко у своєму Телеграм-каналі та додав відповідне відео.

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