В Мариуполе внедорожник оккупантов протаранил гражданский автомобиль
Киев • УНН
В временно оккупированном Мариуполе российский военный джип "Шторм V" протаранил гражданский автомобиль. Водитель гражданского авто погиб на месте аварии.
В временно оккупированном Мариуполе российский военный джип протаранил гражданский автомобиль. Есть погибший, сообщает УНН со ссылкой на бывшего советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"В Мариуполе российские военные убили гражданских. Снова. Снова из-за аварии на дороге. Военный джип Шторм V протаранил легковой автомобиль. Водитель - гражданский погиб на месте мгновенно", - сообщил Андрющенко в своем Телеграм-канале и добавил соответствующее видео.
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