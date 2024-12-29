В Мариуполе внедорожник оккупантов протаранил гражданский автомобиль

В временно оккупированном Мариуполе российский военный джип протаранил гражданский автомобиль. Есть погибший, сообщает УНН со ссылкой на бывшего советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"В Мариуполе российские военные убили гражданских. Снова. Снова из-за аварии на дороге. Военный джип Шторм V протаранил легковой автомобиль. Водитель - гражданский погиб на месте мгновенно", - сообщил Андрющенко в своем Телеграм-канале и добавил соответствующее видео.

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