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оккупанты выдают ордера на «бесхозные квартиры» жителям Мариуполя: что происходит с жильем

оккупанты выдают ордера на «бесхозные квартиры» жителям Мариуполя: что происходит с жильем

Киев  •  УНН

 • 5914 просмотра

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российские оккупационные власти выдают ордера на квартиры мариупольцев, которые выехали из города из-за войны. Жилье, владельцы которого не появятся вовремя с документами, передается как «компенсационное» другим жителям.

Жителям Мариуполя, которые потеряли в 2022 году жилье в результате российской агрессии начали выдавать ордера на «бесхозные квартиры», пишет УНН со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Детали 

Горожанам, которые потеряли жилье в 2022 году из-за российских обстрелов, начали выдавать ордера на так называемые «бесхозные квартиры». То есть квартиры мариупольцев, которые выехали из города из-за блокады и оккупации, и теперь не в состоянии вернуться.

Об этом заявил псевдомер города олег моргун. По информации, квартиры, владельцы которых не появляются в необходимые сроки с подтверждающими документами, передаются оккупационным властям. После чего, жилье передается в качестве компенсационного.

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Это происходит из-за того, что оккупанты разрушили почти 50% жилого фонда города, а за более чем два года строили только коммерческое - для продажи через ипотеку.   

Это решение противоречит всем юридическим нормам и никогда не будет признано ни одним международным правом. Мы восстановим справедливость для Мариуполя и мариупольцев. В этом направлении уже работаем по инициативе «Mariupol Justice». Призываю мариупольцев не вестись на подобные провокации и манипуляции. Сейчас идет война, на оккупированной территории не действуют никакие цивилизованные юридические нормы и нет никакой гарантии защиты ваших прав

- мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним 

Ранее уже УНН писали, что российские оккупанты заставляют жителей разрушенного Мариуполя возвращаться в город, чтобы сохранить право на уцелевшее жилье. Если владельцы не подтвердят свои права, недвижимость конфискуют.

Алина Волянская

Алина Волянская

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mariupolМариуполь