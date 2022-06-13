У Маріуполі окупанти поспішають відновити залізницю – радник мера
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У Маріуполі російські окупанти у прискореному темпі намагаються відновити залізничну колію, щоб налагодити повноцінну работу порту. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, інформує УНН.
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"Маріуполь. Окупаційна влада в прискореному темпі намагається відновити залізничну колію в Маріуполі. Залізниця конче необхідна окупантам для повноцінного відновлення работи порту перш за все", – написав Андрющенко.
Радник мера зазначив, що запуск залізниці значно спростить постачання товарів військового призначення та транспортування їх до лінії фронту в Донецької області, а також прискорить вивезення награбованого на захоплених теріиторіях.
"Зараз відновлюють частину вздовж Азовсталі. Частина колії в районі Сартани та в районі Залізничного вокзалу Маріуполь вже майже в робочуому стані", – додав Андрющенко.
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