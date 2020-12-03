У Маріуполі 30-річний чоловік випав з вікна лікарні: поліція розслідує самогубство

“Сьогодні вранці, 3 грудня, до поліції надійшло повідомлення, що біля лікарні у Центральному районі Маріуполя виявлено тіло 30-річного чоловіка. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Центрального відділу поліції та судово-медичний експерт. Попередньо встановлено, що чоловік скоїв самогубство, вистрибнувши з вікна восьмого поверху”, — йдеться в повідомленні правоохоронців.

Попередня кваліфікація події — ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою “самогубство”.

Раніше УНН повідомив про низку випадків, коли особи з діагнозом COVID-19 вчиняли самогубство.

Так, наприкінці листопада пацієнтка Київської міської клінічної лікарні № 12, яка лікувалася від COVID-19, вкоротила собі віку.

Крім того, у жовтні у Києві за два дні двоє людей вистрибнули з вікон лікарень, опорних для лікування пацієнтів із COVID-19. Чоловік та жінка загинули.

На думку експертів, суїцидальна поведінка при COVID-19 обумовлюється психологічною реакцією на пандемію, психічними порушеннями у пацієнтів внаслідок захворювання на COVID-19 та “постковідним” синдромом, а також може бути зумовлена іншими причинами.