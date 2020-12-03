В Мариуполе 30-летний мужчина выпал из окна больницы: полиция расследует самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Мариуполе правоохранители расследуют смерть мужчины, выпавшего из окна восьмого этажа городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.
"Сегодня утром, 3 декабря, в полицию поступило сообщение, что возле больницы в Центральном районе Мариуполя обнаружено тело 30-летнего мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна восьмого этажа", - говорится в сообщении правоохранителей.
Предварительная квалификация события - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Ранее УНН сообщил о ряде случаев, когда лица с диагнозом COVID-19 совершали самоубийство.
Так, в конце ноября пациентка Киевской городской клинической больницы № 12, которая лечилась от COVID-19, покончила с собой.
Кроме того, в октябре в Киеве за два дня два человека выпрыгнули из окон больниц, опорных для лечения пациентов с COVID-19. Мужчина и женщина погибли.
По мнению экспертов, суицидальное поведение при COVID-19 определяется психологической реакцией на пандемию, психическими нарушениями у пациентов вследствие заболевания COVID-19 и "постковидним" синдромом, а также может быть обусловлено другими причинами.