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В Мариуполе 30-летний мужчина выпал из окна больницы: полиция расследует самоубийство

В Мариуполе 30-летний мужчина выпал из окна больницы: полиция расследует самоубийство

Киев  •  УНН

 • 14020 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Мариуполе правоохранители расследуют смерть мужчины, выпавшего из окна восьмого этажа городской больницы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, передает УНН.

"Сегодня утром, 3 декабря, в полицию поступило сообщение, что возле больницы в Центральном районе Мариуполя обнаружено тело 30-летнего мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции и судебно-медицинский эксперт. Предварительно установлено, что мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна восьмого этажа", - говорится в сообщении правоохранителей.

Предварительная квалификация события - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Ранее УНН сообщил о ряде случаев, когда лица с диагнозом COVID-19 совершали самоубийство.

Так, в конце ноября пациентка Киевской городской клинической больницы № 12, которая лечилась от COVID-19, покончила с собой.

Кроме того, в октябре в Киеве за два дня два человека выпрыгнули из окон больниц, опорных для лечения пациентов с COVID-19. Мужчина и женщина погибли.

По мнению экспертов, суицидальное поведение при COVID-19 определяется психологической реакцией на пандемию, психическими нарушениями у пациентов вследствие заболевания COVID-19 и "постковидним" синдромом, а также может быть обусловлено другими причинами.

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