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У Львові заборонили роботу нічних розважальних закладів

У Львові заборонили роботу нічних розважальних закладів

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Сьогодні, 2 липня, у Львові на позачерговому засіданні міської комісії з питань ТЕБ та НС, зважаючи на ситуацію з поширенням Covid-19 у місті, прийнято рішення щодо заборони роботи нічних розважальних закладів, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".

ʺЗаборонити роботу нічних розважальних закладів в умовах продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 на території м. Львова, м. Винники, смт. Брюховичі і смт. Руднеʺ, — йдеться в рішенні комісії.

Також сьогодні комісія внесла уточнення у рішення, що було прийнято учора:

ʺПункт 2.4. рішення позапланового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 01.07.2020, протокол № 42 викласти у новій редакції: ʺ2.4. Рекомендувати закладам громадського харчування, яким дозволена діяльність в умовах продовження карантину щодо запобігання поширенню епідемії гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 організувати свою роботу до 22.00 год, але не пізніше встановленого режиму роботиʺ.

Нагадаємо, в Україні вже майже 45,9 тис. випадків COVID-19, за добу - 889.

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