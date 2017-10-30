У Львові п'ятьох дітей госпіталізували з підозрою на менінгіт

"Нічого аж надто серйозного немає. Звернулось п'ятеро дітей (з підозрою на менінгіт - ред.), діагноз підтвердився у двох дітей, віком шість та одинадцять років. Добре, що батьки дітей вчасно звернулись, загрози життю немає", - розповіла Н.Тімко.

Як повідомляв УНН, у червні в Красногорівці від менінгіту померла 16-річна дівчина, ще 6 осіб госпіталізували.

Довідка: менінгіт — це запалення м'якої мозкової оболонки, що покриває головний мозок людини і спинний мозок Запалення можуть спричинити віруси,бактерії або інші мікроорганізми, й, у більш рідкісних випадках, деякі лікарські препарати. Менінгіт може становити небезпеку для життя людини, тому це захворювання класифікується як невідкладний стан.