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У Львові п'ятьох дітей госпіталізували з підозрою на менінгіт

У Львові п'ятьох дітей госпіталізували з підозрою на менінгіт

Київ • УНН

 • 15211 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У суботу 28 жовтня до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулись п’ятеро дітей з підозрою на хворобу менінгіт, діагноз підтвердився у двох. Про це кореспонденту УНН повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

"Нічого аж надто серйозного немає. Звернулось п'ятеро дітей (з підозрою на менінгіт - ред.), діагноз підтвердився у двох дітей, віком шість та одинадцять років. Добре, що батьки дітей вчасно звернулись, загрози життю немає", - розповіла Н.Тімко.

Як повідомляв УНН, у червні в Красногорівці від менінгіту померла 16-річна дівчина, ще 6 осіб госпіталізували.

Довідка: менінгіт — це запалення м'якої мозкової оболонки, що покриває головний мозок людини і спинний мозок Запалення можуть спричинити віруси,бактерії або інші мікроорганізми, й, у більш рідкісних випадках, деякі лікарські препарати. Менінгіт може становити небезпеку для життя людини, тому це захворювання класифікується як невідкладний стан.

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