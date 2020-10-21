У Львові нейрохірурги провели унікальну операцію новонародженій дівчинці
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. У КНП “Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова” лікарі-нейрохірурги провели унікальну операцію на мозку новонародженій дівчинці з важкою вадою серця. Зараз немовля перебуває під наглядом лікарів у реанімації. Про це повідомив лікар-нейрохірург лікарні Тарас Микитин, передає УНН із посиланням на “Гал-інфо”.
Зі слів Тараса Микитина, дитина народилася 25 вересня з множинними вродженими вадами розвитку.
“Дитина мала ваду розвитку нервової системи — енцефалоцелє (черепно-мозкова грижа) та важку вроджену ваду серця — двокамерне серце з атрезією тристулкового клапана і недорозвинутим стовбуром легеневої артерії”, — розповів лікар.
Зважаючи на те, що вада серця у новонародженої дитини була дуже серйозною, мультидисциплінарна команда лікарів дитячої лікарні прийняла рішення про оперування черепно-мозкової грижі, адже грижовий мішок був значних розмірів і мав тенденцію до розриву.
“Ризик до оперативного втручання, а особливо до анестезіологічного, був надзвичайно великим. Потрібно розуміти те, що дитина з такою вадою серця могла взагалі не дожити до дня цієї невідкладної операції”, — пояснив Тарас Микитин.
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Дівчинку прооперували 9 жовтня нейрохірурги Тарас Микитин, Ігор Гоменюк та анестезіолог Сергій Шиш.
“До лікування цієї дівчинки було залучено, окрім нейрохірургів, лікарів-реаніматологів, кардіологів, працівники діагностичних служб. Окрім того, такої складності оперативне втручання вимагало і значних організаційних зусиль. Це є правилом і стандартом роботи колективу нашої дитячої лікарні, коли для лікування та виходжування складного пацієнта мобілізується весь інтелектуальний, професійний та організаційний ресурс установи”, — прокоментував головний лікар дитячої лікарні Дмитро Квіт.
Зі слів лікарів, сьогодні дитина перебуває під наглядом у реанімації новонароджених та недоношених дітей, їй надають всю необхідну підтримку та допомогу. Після стабілізації загального стану, дівчинку переведуть у нейрохірургічне відділення. В подальшому дитині доведеться перенести ще операцію на серці.