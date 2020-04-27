У Львові 27 медичних працівників захворіли на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Львові 27 медичних працівників, котрі заразились коронавірусом, отримають від міста по 20 тис. грн кожен. Таке розпорядження підписав мер міста, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
"Я сьогодні підписав розпорядження, яке стосується 27 львівських медичних працівників, котрі заразились COVID-19. Кожен з них отримає по 20 тис грн. Вони рятували наше з вами життя, ризикуючи своїм. Велике прохання до усіх міських голів, хто має таку можливість, допомагайте медикам, підтримайте їх у цей складний час. Шановні медики, ви — наші герої, ми вас любимо і шануємо», — зазначив міський голова Львова Андрій Садовий.
Як уточнили у міському штабі з протидії поширенню коронавірусу, мова йде про 27 медичних працівників міських установ, зокрема: 5 — лікарів, 9 — медичних сестер, 8 — лаборантів, 2 — рентген-лаборантів, 3 осіб молодшого медичного персоналу.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже понад 9 тис. випадків COVID-19, з них 220 летальних.