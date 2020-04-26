У Львівській міськраді проведуть масові скорочення через пандемію

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Львівська влада вирішила суттєво зменшити кількість працівників міської ради на тлі кризи, викликаної розповсюдження коронавірусної інфекції. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію, оприлюднену Львівської мерією.

"За квітень ми очікуємо мінус 70 млн грн. до місцевого бюджету. Це дуже велика втрата, вже болить голова, бо треба буде платити зарплату комунальникам, вчителям тощо. Тому ми прийняли не просте рішення — ми вирішили оптимізувати чисельність працівників міської ради і ми зменшуємо її на 181 людину", - йдеться у повідомленні.

Водночас у мерії пообіцяли завершити усі ремонтні роботи на дорогах міста, що були заплановані.

Як повідомляв УНН, в Україні очікується падіння економіки за підсумками 2020 року на 4,2 або навіть на 4,8%. Цьому сприяють обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусної інфекції.

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