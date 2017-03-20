У лікарні досі перебувають 12 гірників з шахти "Степова"
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 березня. УНН. З 23 госпіталізованих після вибуху на шахті “Степова” 12 осіб досі у лікарні. Зокрема у Львівській 8-ій комунальній міській клінічній лікарні перебуває 9 осіб, а ще троє — у Червоноградській міській клінічній лікарні. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
“Дванадцять гірників, які постраждали на шахті „Степова“ досі перебувають у лікарніНа амбулаторному лікуванні в Червоноградській міській клінічній лікарні перебуває ще 13 осіб. Стан всіх пацієнтів задовільний”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 березня з лікарні виписали ще сім гірників, які постраждали під час вибуху на шахті “Степова”. А 13 березня виписали шістьох.
За даними ДСНС, 2 березня о 12:46 у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 “Степова” ВАТ “Львіввугілля” на горизонті 550 м, в 119-у конвеєрі внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.
На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 травмовано, усіх було піднято на поверхню.