В больнице до сих пор находятся 12 горняков с шахты "Степная"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 марта. УНН. Из 23 госпитализированных после взрыва на шахте "Степная" 12 человек до сих пор в больнице. В частности во Львовской восьмой коммунальной городской клинической больнице находится 9 человек, а еще трое - в Червоноградской городской клинической больнице. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.
"Двенадцать горняков, пострадавших на шахте "Степная" до сих пор находятся в больнице. На амбулаторном лечении в Червоноградской городской клинической больницы находится еще 13 человек. Состояние всех пациентов удовлетворительное ", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 марта из больницы выписали еще семь горняков, пострадавших при взрыве на шахте "Степная". А 13 марта выписали шестерых .
По данным ГосЧС, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ПАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в 119-м конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.
На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, все были подняты на поверхность.