В больнице до сих пор находятся 12 горняков с шахты "Степная"

"Двенадцать горняков, пострадавших на шахте "Степная" до сих пор находятся в больнице. На амбулаторном лечении в Червоноградской городской клинической больницы находится еще 13 человек. Состояние всех пациентов удовлетворительное ", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 марта из больницы выписали еще семь горняков, пострадавших при взрыве на шахте "Степная". А 13 марта выписали шестерых .

По данным ГосЧС, 2 марта в 12:46 в селе Глухов Сокальского района Львовской области на шахте № 10 "Степная" ПАО "Львовуголь" на горизонте 550 м, в 119-м конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На шахте работало 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли и 6 травмированы, все были подняты на поверхность.