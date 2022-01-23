У лікарні Будапешта спалахнула пожежа – одна людина загинула

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Представник аварійно-рятувальних служб Мате Кісді сказав, що полум'я почалося на площі 5 квадратних метрів (53,82 квадратних футів) на першому поверсі, а потім поширилося на сусідню кімнату, покривши всі околиці сажею, перш ніж пожежники загасили його.

Зазначається, що служби екстреної допомоги розслідують причини загоряння. Пожежники евакуювали 56 пацієнтів лікарні в безпечне місце.

Нагадаємо

Пало-Колорадо (штат Каліфорнія) спалахнула сильна пожежа, яка охопила площу понад 100 га.