У лікарні Будапешта спалахнула пожежа – одна людина загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. У Будапешті, в неділю вранці, спалахнула пожежа, в результаті якої одна людина загинула і ще двоє отруїлися чадним газом. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Представник аварійно-рятувальних служб Мате Кісді сказав, що полум'я почалося на площі 5 квадратних метрів (53,82 квадратних футів) на першому поверсі, а потім поширилося на сусідню кімнату, покривши всі околиці сажею, перш ніж пожежники загасили його.
Зазначається, що служби екстреної допомоги розслідують причини загоряння. Пожежники евакуювали 56 пацієнтів лікарні в безпечне місце.
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