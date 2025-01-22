У Києві затримали чоловіка, який змушував дітей торкатися його статевого органу

На Оболоні затримали 35-річного чоловіка, який обманом змушував дітей торкатися його геніталій. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні розпусти.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва, повідомлено про підозру 35-річному уродженцю м. Запоріжжя у вчинені розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України) - повідомляють правоохоронці.

Зокрема, повідомляється, що чоловік підходив на вулиці до дітей віком 10-11 років та просив у них допомогти дістати з кишені його штанів ключі або брелок.

Після того, як діти погоджувалися, у кишені підозрюваного вони торкалися до його статевого органу.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру. Наразі йому обирається запобіжний захід. Санкція статті, за якою йому висунуто підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Також правоохоронці перевіряють інформацію, чи не діяв зловмисник в інших районах міста.

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