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У Києві затримали чоловіка, який змушував дітей торкатися його статевого органу

Київ • УНН

 • 52542 перегляди

35-річний чоловік обманом змушував дітей 10-11 років торкатися його геніталій на вулиці. Підозрюваному загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі за розпусні дії щодо малолітніх.

На Оболоні затримали  35-річного чоловіка, який обманом змушував дітей торкатися його геніталій. Затриманому повідомили про підозру у вчиненні розпусти.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, пише УНН.

Деталі 

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва, повідомлено про підозру 35-річному уродженцю м. Запоріжжя у вчинені розпусних дій щодо малолітніх осіб (ч. 2 ст. 156 КК України)

- повідомляють правоохоронці.

Зокрема, повідомляється, що чоловік підходив на вулиці до дітей віком 10-11 років та просив у них допомогти дістати з кишені його штанів ключі або брелок.

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Після того, як діти погоджувалися, у кишені підозрюваного вони торкалися до його статевого органу.

Чоловіка  затримали та повідомили про підозру. Наразі йому обирається запобіжний захід.  Санкція статті, за якою йому висунуто підозру, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Також правоохоронці перевіряють інформацію, чи не діяв зловмисник в інших районах міста.

Нагадаємо

 У київському хостелі іноземець під час сварки завдав ножове поранення місцевому мешканцю. Поліція затримала нападника на території Полтавської області, йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

КиївКримінал та НП
poltavaПолтава
zaporizhzhiaЗапоріжжя
kyivКиїв

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