Поліція Києва затримала іноземця, підозрюваного у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень
Київ • УНН
У київському хостелі іноземець під час сварки завдав ножове поранення місцевому мешканцю. Поліція затримала нападника на території Полтавської області, йому загрожує до 8 років ув'язнення.
У Києві затримали іноземця, якого підозрюють у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень товаришу, з яким проживав у одному хостелі.
Про це повідомляє поліція Києва, пише УНН.
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Повідомляється, що підозрюваний прийшов у гості до товариша, який проживав у хостелі. Проте в кімнаті перебував сусід чоловіка, якому не сподобався візит незнайомця. Між чоловіками виникла сварка під час якої гість вдарив потерпілого ножем і втік.
Медики госпіталізували потерпілого, а поліцейські столиці оперативно встановили особу нападника та маршрут його руху, й у співпраці з правоохоронцями Полтавщини затримали зловмисника на території сусідньої області, де він планував переховуватись
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України – умисне тяжке тілесне ушкодження.
Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Іноземцю загрожує до восьми років позбавлення волі.
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