Полиция Киева задержала иностранца, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений

В Киеве задержали иностранца, которого подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений товарищу, с которым проживал в одном хостеле.

Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что подозреваемый пришел в гости к товарищу, который проживал в хостеле. Однако в комнате находился сосед мужчины, которому не понравился визит незнакомца. Между мужчинами возникла ссора во время которой гость ударил потерпевшего ножом и убежал.

Медики госпитализировали пострадавшего, а полицейские столицы оперативно установили личность нападавшего и маршрут его движения, и в сотрудничестве с правоохранителями Полтавщины задержали злоумышленника на территории соседней области, где он планировал скрываться - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Иностранцу грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним

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