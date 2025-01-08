На Чернігівщині суд засудив трьох учасників банди до довічного ув’язнення за вбивство родини

ukenru
Ексклюзив
14:49 • 109527 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 108352 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
12:39 • 113007 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 133118 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 155341 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 140084 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 152995 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 174769 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221155 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176540 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

17 березня, 08:25 • 130627 перегляди
Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

Ситуація на прикордонні: російські ДРГ активізувалися на півночі Сумщини

17 березня, 08:37 • 136702 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

17 березня, 08:48 • 169734 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

17 березня, 09:10 • 152950 перегляди
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

12:14 • 129976 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 109527 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 105475 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 223398 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 220549 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 350497 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 25126 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 44234 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 44521 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 82898 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 103839 перегляди
Актуальне
На Чернігівщині суд засудив трьох учасників банди до довічного ув’язнення за вбивство родини

На Чернігівщині суд засудив трьох учасників банди до довічного ув’язнення за вбивство родини

Київ • УНН

 • 22594 перегляди

На Чернігівщині суд засудив трьох учасників банди до довічного ув'язнення за вбивство сім'ї з Києва. Злочинці заманили родину на покинуту заправку, вбили їх та викрали 6 тисяч доларів.

Чернігівський суд виніс вирок трьом учасникам бандитської групи, які вчинили резонансне вбивство сім’ї з Києва у травні 2023 року. Їх засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає УНН.

Деталі 

За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської спецпрокуратури, ексвійськовослужбовець та двоє цивільних осіб визнані винними в умисному вбивстві двох осіб та малолітньої дитини, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю та інших злочинах. Крім того, двох співучасників також визнано винними у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.

Учасників банди засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди.

Прокурори у суді довели, що колишній військовослужбовець організував озброєну злочинну групу, до якої залучив двох цивільних осіб - чоловіка та жінку.

За інформацією, у травні 2023 року організатор запропонував знайомому чоловіку з м. Києва купити в нього автівку. Місцем зустрічі для цього він визначив непрацюючу заправну станцію на Чернігівщині. Потерпілий приїхав туди з Києва разом зі своєю сім’єю - дружиною та малолітнім сином.

Задля вчинення злочину, учасники банди замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами, лопату. Після зустрічі на покинутій заправці, злочинці розстріляли родину та викрали їхні гроші, а потім приховали тіла жертв та підпалили їх автомобіль.

Викрадені кошти у сумі 6 тис доларів учасники банди розподілили між собою.

Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів наступного дня після вчинення злочинів всіх учасників банди затримали. На вирок суду вони очікували під вартою

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

Суд засудив чоловіка та дружину до 15 років ув'язнення за виготовлення дитячої порнографії та насильство над доньками. Подружжя також має виплатити 750 тисяч гривень компенсації потерпілим.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
chernihivЧернігів
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами