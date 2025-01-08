На Чернігівщині суд засудив трьох учасників банди до довічного ув’язнення за вбивство родини
Київ • УНН
На Чернігівщині суд засудив трьох учасників банди до довічного ув'язнення за вбивство сім'ї з Києва. Злочинці заманили родину на покинуту заправку, вбили їх та викрали 6 тисяч доларів.
Чернігівський суд виніс вирок трьом учасникам бандитської групи, які вчинили резонансне вбивство сім’ї з Києва у травні 2023 року. Їх засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України, передає УНН.
Деталі
За публічного обвинувачення прокурорів Чернігівської спецпрокуратури, ексвійськовослужбовець та двоє цивільних осіб визнані винними в умисному вбивстві двох осіб та малолітньої дитини, бандитизмі, незаконному поводженні зі зброєю та інших злочинах. Крім того, двох співучасників також визнано винними у зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах.
Учасників банди засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вони мають відшкодувати рідним загиблих 30 млн грн моральної шкоди.
Прокурори у суді довели, що колишній військовослужбовець організував озброєну злочинну групу, до якої залучив двох цивільних осіб - чоловіка та жінку.
За інформацією, у травні 2023 року організатор запропонував знайомому чоловіку з м. Києва купити в нього автівку. Місцем зустрічі для цього він визначив непрацюючу заправну станцію на Чернігівщині. Потерпілий приїхав туди з Києва разом зі своєю сім’єю - дружиною та малолітнім сином.
Задля вчинення злочину, учасники банди замінили номерні знаки на автомобілі, взяли з собою вогнепальну зброю з бойовими припасами, лопату. Після зустрічі на покинутій заправці, злочинці розстріляли родину та викрали їхні гроші, а потім приховали тіла жертв та підпалили їх автомобіль.
Викрадені кошти у сумі 6 тис доларів учасники банди розподілили між собою.
Завдяки злагодженим діям правоохоронних органів наступного дня після вчинення злочинів всіх учасників банди затримали. На вирок суду вони очікували під вартою
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