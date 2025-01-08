На Черниговщине суд приговорил трех участников банды к пожизненному заключению за убийство семьи
Киев • УНН
На Черниговщине суд приговорил трех участников банды к пожизненному заключению за убийство семьи из Киева. Преступники заманили семью на заброшенную заправку, убили их и похитили 6 тысяч долларов.
Черниговский суд вынес приговор трем участникам бандитской группы, которые совершили резонансное убийство семьи из Киева в мае 2023 года. Они приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.
Детали
По публичному обвинению прокуроров Черниговской спецпрокуратуры, экс-военнослужащий и двое гражданских лиц признаны виновными в умышленном убийстве двух лиц и малолетнего ребенка, бандитизме, незаконном обращении с оружием и других преступлениях. Кроме того, двое соучастников также признаны виновными в хранении наркотических средств в крупных размерах.
Участники банды приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Также они должны возместить родным погибших 30 млн грн морального ущерба.
Прокуроры в суде доказали, что бывший военнослужащий организовал вооруженную преступную группу, к которой привлек двух гражданских лиц - мужчину и женщину.
По информации, в мае 2023 года организатор предложил знакомому мужчине из г. Киева купить у него машину. Местом встречи для этого он определил неработающую заправочную станцию на Черниговщине. Потерпевший приехал туда из Киева вместе со своей семьей - женой и малолетним сыном.
Для совершения преступления, участники банды заменили номерные знаки на автомобиле, взяли с собой огнестрельное оружие с боевыми припасами, лопату. После встречи на заброшенной заправке, преступники расстреляли семью и похитили их деньги, а затем скрыли тела жертв и подожгли их автомобиль.
Похищенные средства в сумме 6 тыс долларов участники банды распределили между собой.
Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов на следующий день после совершения преступлений всех участников банды задержали. Приговор суда они ожидали под стражей
Напомним
Суд приговорил мужчину и жену к 15 годам заключения за изготовление детской порнографии и насилие над дочерьми. Супруги также должны выплатить 750 тысяч гривен компенсации потерпевшим.