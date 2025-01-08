На Черниговщине суд приговорил трех участников банды к пожизненному заключению за убийство семьи

Черниговский суд вынес приговор трем участникам бандитской группы, которые совершили резонансное убийство семьи из Киева в мае 2023 года. Они приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины, передает УНН.

Детали

По публичному обвинению прокуроров Черниговской спецпрокуратуры, экс-военнослужащий и двое гражданских лиц признаны виновными в умышленном убийстве двух лиц и малолетнего ребенка, бандитизме, незаконном обращении с оружием и других преступлениях. Кроме того, двое соучастников также признаны виновными в хранении наркотических средств в крупных размерах.

Участники банды приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Также они должны возместить родным погибших 30 млн грн морального ущерба.

Прокуроры в суде доказали, что бывший военнослужащий организовал вооруженную преступную группу, к которой привлек двух гражданских лиц - мужчину и женщину.

По информации, в мае 2023 года организатор предложил знакомому мужчине из г. Киева купить у него машину. Местом встречи для этого он определил неработающую заправочную станцию на Черниговщине. Потерпевший приехал туда из Киева вместе со своей семьей - женой и малолетним сыном.

Для совершения преступления, участники банды заменили номерные знаки на автомобиле, взяли с собой огнестрельное оружие с боевыми припасами, лопату. После встречи на заброшенной заправке, преступники расстреляли семью и похитили их деньги, а затем скрыли тела жертв и подожгли их автомобиль.

Похищенные средства в сумме 6 тыс долларов участники банды распределили между собой.

Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов на следующий день после совершения преступлений всех участников банды задержали. Приговор суда они ожидали под стражей