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В Киеве задержали мужчину, который заставлял детей касаться его полового органа

В Киеве задержали мужчину, который заставлял детей касаться его полового органа

Киев  •  УНН

 • 9442 просмотра

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35-летний мужчина обманом заставлял детей 10-11 лет касаться его гениталий на улице. Подозреваемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за развратные действия в отношении малолетних.

На Оболони задержали  35-летнего мужчину, который обманом заставлял детей касаться его гениталий. Задержанному сообщили о подозрении в совершении разврата.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали 

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева, сообщено о подозрении 35-летнему уроженцу г. Запорожье в совершении развратных действий в отношении малолетних лиц (ч. 2 ст. 156 УК Украины)

- сообщают правоохранители.

В частности, сообщается, что мужчина подходил на улице к детям в возрасте 10-11 лет и просил у них помочь достать из кармана его штанов ключи или брелок.

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После того, как дети соглашались, в кармане подозреваемого они прикасались к его половому органу.

Мужчину  задержали и сообщили о подозрении. Сейчас ему избирается мера пресечения.  Санкция статьи, по которой ему предъявлено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также правоохранители проверяют информацию, не действовал ли злоумышленник в других районах города.

Напомним,

 В киевском хостеле иностранец во время ссоры нанес ножевое ранение местному жителю. Полиция задержала нападавшего на территории Полтавской области, ему грозит до 8 лет заключения.

Алина Волянская

Алина Волянская

КиевКриминал и ЧП
poltavaПолтава
zaporozheЗапорожье
kievКиев

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