В Киеве задержали мужчину, который заставлял детей касаться его полового органа

На Оболони задержали 35-летнего мужчину, который обманом заставлял детей касаться его гениталий. Задержанному сообщили о подозрении в совершении разврата.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

Детали

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева, сообщено о подозрении 35-летнему уроженцу г. Запорожье в совершении развратных действий в отношении малолетних лиц (ч. 2 ст. 156 УК Украины) - сообщают правоохранители.

В частности, сообщается, что мужчина подходил на улице к детям в возрасте 10-11 лет и просил у них помочь достать из кармана его штанов ключи или брелок.

После того, как дети соглашались, в кармане подозреваемого они прикасались к его половому органу.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Сейчас ему избирается мера пресечения. Санкция статьи, по которой ему предъявлено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Также правоохранители проверяют информацию, не действовал ли злоумышленник в других районах города.

Напомним,

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