В Киеве задержали мужчину, который заставлял детей касаться его полового органа
Киев • УНН
35-летний мужчина обманом заставлял детей 10-11 лет касаться его гениталий на улице. Подозреваемому грозит от 5 до 8 лет лишения свободы за развратные действия в отношении малолетних.
На Оболони задержали 35-летнего мужчину, который обманом заставлял детей касаться его гениталий. Задержанному сообщили о подозрении в совершении разврата.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.
Детали
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры города Киева, сообщено о подозрении 35-летнему уроженцу г. Запорожье в совершении развратных действий в отношении малолетних лиц (ч. 2 ст. 156 УК Украины)
В частности, сообщается, что мужчина подходил на улице к детям в возрасте 10-11 лет и просил у них помочь достать из кармана его штанов ключи или брелок.
После того, как дети соглашались, в кармане подозреваемого они прикасались к его половому органу.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении. Сейчас ему избирается мера пресечения. Санкция статьи, по которой ему предъявлено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Также правоохранители проверяют информацию, не действовал ли злоумышленник в других районах города.
Напомним,
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