У Києві оголошено повітряну тривогу

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.

УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту - йдеться в повідомленні.

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Повітряні Сили попереджають щодо ракетної небезпеки.

У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги