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У Києві оголошено повітряну тривогу

Київ • УНН

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У столиці України оголошено повітряну тривогу, населення закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Повітряні Сили попереджають про ракетну небезпеку.

У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.  

 УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту  

- йдеться в повідомленні.

Додамо

Повітряні Сили попереджають щодо ракетної небезпеки.

У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги31.12.24, 03:05 • 115293 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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