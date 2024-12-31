У Києві оголошено повітряну тривогу
Київ • УНН
У столиці України оголошено повітряну тривогу, населення закликають терміново прослідувати в укриття цивільного захисту. Повітряні Сили попереджають про ракетну небезпеку.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
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Повітряні Сили попереджають щодо ракетної небезпеки.
У Києві пролунав вибух під час повітряної тривоги31.12.24, 03:05 • 115293 перегляди