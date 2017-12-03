У Кропивницькому 300 житлових будинків залишились без тепла
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Порив у системі водопостачання спричинив зупинку у Кропивницькому найбільшої – Південно – Західної котельні. Про це повідомили в прес-службі міської ради, передає УНН.
"Сьогодні, 3 грудня, на найбільшій у Кропивницькому котельні – Південно-Західній зафіксоване різке падіння тиску води у мережі. Аварійна ситуація змусила спеціалістів зупинити теплогенеруючу котельню", - повідомила прес-служба.
Як повідомив заступник директора ДП "Кіровоградтепло" Анатолій Таран, ремонтні бригади займаються ліквідацією пориву. Поки що без тепла залишається 301 житловий будинок, 6 шкіл, 10 дитячих садочків та 6 закладів охорони здоров’я.
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