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У Кропивницькому 300 житлових будинків залишились без тепла

У Кропивницькому 300 житлових будинків залишились без тепла

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 грудня. УНН. Порив у системі водопостачання спричинив зупинку у Кропивницькому найбільшої – Південно – Західної котельні. Про це повідомили в прес-службі міської ради, передає УНН.

"Сьогодні, 3 грудня, на найбільшій у Кропивницькому котельні – Південно-Західній зафіксоване різке падіння тиску води у мережі. Аварійна ситуація змусила спеціалістів зупинити теплогенеруючу котельню", - повідомила прес-служба.

Як повідомив заступник директора ДП "Кіровоградтепло" Анатолій Таран, ремонтні бригади займаються ліквідацією пориву. Поки що без тепла залишається 301 житловий будинок, 6 шкіл, 10 дитячих садочків та 6 закладів охорони здоров’я.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Понад 100 житлових будинків залишились без тепла у Кропивницькому

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