В Кропивницком 300 жилых домов остались без тепла
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 декабря. УНН. Порыв в системе водоснабжения вызвал остановку в Кропивницком крупнейшей - Юго - Западной котельни. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает УНН.
"Сегодня, 3 декабря, на крупнейшей в Кропивницком котельные - Юго-Западной зафиксировано резкое падение давления воды в сети. Аварийная ситуация заставила специалистов остановить теплогенерирующую котельню", - сообщила пресс-служба.
Как сообщил заместитель директора ГП "Кировоградтепло" Анатолий Таран, ремонтные бригады занимаются ликвидацией порыва. Пока без тепла остается 301 жилой дом, 6 школ, 10 детских садов и 6 учреждений здравоохранения.
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