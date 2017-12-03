В Кропивницком 300 жилых домов остались без тепла

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 6262 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 18944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 99013 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109808 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130311 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106459 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108102 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113217 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117421 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123202 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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В Кропивницком 300 жилых домов остались без тепла

В Кропивницком 300 жилых домов остались без тепла

Киев  •  УНН

 • 10267 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 декабря. УНН. Порыв в системе водоснабжения вызвал остановку в Кропивницком крупнейшей - Юго - Западной котельни. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, передает УНН.

"Сегодня, 3 декабря, на крупнейшей в Кропивницком котельные - Юго-Западной зафиксировано резкое падение давления воды в сети. Аварийная ситуация заставила специалистов остановить теплогенерирующую котельню", - сообщила пресс-служба.

Как сообщил заместитель директора ГП "Кировоградтепло" Анатолий Таран, ремонтные бригады занимаются ликвидацией порыва. Пока без тепла остается 301 жилой дом, 6 школ, 10 детских садов и 6 учреждений здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Более 100 жилых домов остались без тепла в Кропивницкому

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