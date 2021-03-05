У Кремлі повідомили, як реагуватимуть на перспективні нові санкції США проти РФ

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“Звичайно ж, в Росії розуміють це, враховують це. І опрацьовують різні сценарії з тим, щоб найкращим чином забезпечити і захистити інтереси нашої країни, наших громадян і нашого бізнесу”, — відповів представник Кремля на питання, чи є у РФ план дій на випадок введення таких рестрикцій.

Пєсков зауважив, що Москва ретельно фіксує повідомлення про можливість введення нових санкцій, поки ж вони є нічим іншим, як матеріалами ЗМІ. “Але разом з тим, звичайно ж, ми розуміємо, що виходячи з того механізму, який задіяний, наприклад, у Вашингтоні, анонсується друга частина санкцій”, — вказав він.

При цьому, за словами представника Кремля, нібито “Вашингтон виходить з абсолютно безпідставного і голослівного звинувачення (на адресу) Росії в тому, що нібито на її території є хімічна зброя”. “Ніяких реальних даних, які говорять про це, немає і не може бути, бо Росія вже давно знищила всі запаси хімічної зброї, — заявив прес-секретар президента РФ. — І усі програми, які можуть хоч якось асоціюватися з виробництвом хімічної зброї, були згорнуті відповідно до зобов’язань Росії по Конвенції про заборону хімічної зброї”.

Відповідаючи на питання, чи може Москва в разі нових санкцій ввести дзеркальні рестрикції проти американського бізнесу, Пєсков сказав: “По-перше, ще ніхто не ввів санкції проти російських бізнесменів”. “І ми все-таки сподіваємося, що подібні божевільні позиви залишаться на сторінках ЗМІ і не знайдуть цілющого ґрунту в американській владі, в істеблішменті”, — додав прес-секретар президента. На його думку, в цьому випадку “навряд чи доречні гіпотетичні міркування”. “Давайте все-таки дочекаємося і подивимося, як будуть розвиватися події”, — закликав представник Кремля.

Контекст

2 березня США через ситуацію навколо Олексія Навального ввели санкції проти директора ФСБ Росії Олександра Бортнікова, першого заступника глави адміністрації президента РФ Сергія Кірієнка і генерального прокурора Ігоря Краснова, заборонили надання Росії кредитів урядовими фінансовими організаціями, а також експорт в країну “будь-якого роду оборонних виробів”. У повідомленні Держдепартаменту зазначалося, що підставою для рестрикцій стало застосування Росією хімзброї проти власних громадян.

Там же зазначено, що обмежувальні заходи можуть бути скасовані тільки через 12 місяців і після виконання Росією низки умов. Зокрема, Москва повинна гарантувати, що не застосовує і не збирається використовувати хімічну зброю проти своїх власних громадян, дозволити інспекторам ООН або інших міжнародних структур відвідувати об’єкти, які можуть бути пов’язані із застосуванням або зберіганням бойових отруйних речовин. Крім того, від Росії вимагають виплатити компенсації тим, хто постраждав від санкціонованого нею застосування хімзброї.

Напередодні Bloomberg повідомило, що США і Велика Британія обговорюють нові санкції проти російських олігархів і держборгу РФ. Сторони розглядають різні варіанти санкцій, в тому числі обмеження проти російських олігархів і заходи, спрямовані на суверенний борг країни. За даними агентства, санкції введуть, якщо російська влада продовжать перешкоджати розслідуванню отруєння політика Олексія Навального бойовим отрутою з групи “Новачок”.