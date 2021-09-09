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У столиці з'явиться скульптура борщу: кияни обиратимуть розташування

У столиці з'явиться скульптура борщу: кияни обиратимуть розташування

Київ • УНН

 • 20798 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Киянам пропонують обрати місце для встановлення скульптури борщу, яка увіковічнить національну українську страву та розвиватиме гастротуризм. Про це повідомила КМДА, інформує УНН.

Деталі

За словами ініціатора встановлення скульптури, шеф-кухаря Євгена Клопотенка, ідея скульптури борщу виникла вже давно, адже борщ — одна з основних страв національної гастрономії, яка є невід’ємною частиною нематеріальної культурної спадщини та популяризації гастротуризму.

"В Україні є скульптури пампушок, дерунів, солоного огірка, кавуна, морозива тощо, проте наразі немає сучасної наповненої змістом скульптури борщу. Борщ — це ж культурне надбання українців, яке треба прославляти", — зазначив Євген Клопотенко.

У КМДА підтримують ідею популяризації української кухні у світі.

"Наразі місто пропонує киянам визначити найбільш вдалу локацію для розміщення скульптури. Ми маємо розвивати гастротуризм, а новий знаковий арт-об’єкт може стати окрасою столиці та уособлюватиме гастрономічну культуру приготування національної страви", — наголосив секретар КМДА Володимир Бондаренко.

Додамо

Згодом оголосять про проведення відкритого конкурсу серед скульпторів на найкращу ідею скульптури борщу.

Наразі кияни протягом тижня можуть надсилати свої пропозиції щодо локації для розміщення пам’ятника. Для цього необхідно заповнити google форму за посиланням: https://forms.gle/8p166u2LaBUG2QQy8 

Зазначають, що скульптуру буде виготовлено за кошти приватних осіб.

Нагадаємо

Біля аеропорту "Одеса" 2 вересня, в день святкування 227-ї річниці з дня заснування міста, відкрили скульптурно-звуковий арт-об’єкт.

Українські Національні Новини

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