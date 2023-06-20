У Києві знеструмлення через аварію торкнулося трьох районів, зараз все заживлено - ДТЕК
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. У Києві вранці було знеструмлення через аварію і торкнулося трьох районів, зараз все заживлено на резервах, повідомили у вівторок в енергокомпанії ДТЕК, що надає послугу у регіоні, пише УНН.
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"О 7:47 аварійно знеструмлювались чотири високовольтні підстанції ДТЕК Київські електромережі. Без світла були мешканці Подолу та Оболоні та частково Троєщини", - повідомили у компанії у Telegram.
Як зазначається, енергетики оперативно переключили клієнтів на резервні джерела живлення і о 8:12 повернули світло в усі домівки.
"Причини аварії з'ясовуються", - наголосили у ДТЕК.
Доповнення
У київському метро не працюють термінали самообслуговування.