В Киеве обесточивание из-за аварии коснулось трех районов, сейчас все запитано - ДТЭК

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"В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины", - сообщили в компании в Telegram.

Как отмечается, энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8:12 вернули свет во все дома.

"Причины аварии выясняются", - отметили в ДТЭК.

Дополнение

В киевском метро не работают терминалы самообслуживания.