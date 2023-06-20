В Киеве обесточивание из-за аварии коснулось трех районов, сейчас все запитано - ДТЭК
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киеве утром было обесточивание из-за аварии и коснулось трех районов, сейчас все запитано на резервах, сообщили во вторник в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услугу в регионе, пишет УНН.
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"В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины", - сообщили в компании в Telegram.
Как отмечается, энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8:12 вернули свет во все дома.
"Причины аварии выясняются", - отметили в ДТЭК.
Дополнение
В киевском метро не работают терминалы самообслуживания.