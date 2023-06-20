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В Киеве обесточивание из-за аварии коснулось трех районов, сейчас все запитано - ДТЭК

Киев • УНН

 • 1095599 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. В Киеве утром было обесточивание из-за аварии и коснулось трех районов, сейчас все запитано на резервах, сообщили во вторник в энергокомпании ДТЭК, предоставляющей услугу в регионе, пишет УНН.

В Киеве обесточивание из-за аварии коснулось трех районов, сейчас все запитано - ДТЭК

Цитата

"В 7:47 аварийно обесточивались четыре высоковольтные подстанции ДТЭК Киевские электросети. Без света были жители Подола и Оболони и частично Троещины", - сообщили в компании в Telegram.

Как отмечается, энергетики оперативно переключили клиентов на резервные источники питания и в 8:12 вернули свет во все дома.

"Причины аварии выясняются", - отметили в ДТЭК.

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В киевском метро не работают терминалы самообслуживания.

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