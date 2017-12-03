У Києві маршрутка врізалась у фуру, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У столиці на проспекті Палладіна маршрутний автобус врізався у фуру, є постраждалі. Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, передає УНН.
“Фоторепортаж з місця ДТП з постраждалими в Києві на пр. А. Палладіна, 22, поворот на смт Коцюбинське. Маршрутний автобус врізався в фуру, яка стояла в правому ряду”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок ДТП сильно постраждали водій і два пасажири — госпіталізовані. Водія деблокували бійці ДСНС. Ще трьом пасажирам надана медична допомога на місці.
Наразі на місці працюють кілька бригад швидкої допомоги, патрульна поліція, бійці ДСНС, слідчо-оперативна група.
Як повідомляв УНН, у Києві на пішохідному переході збили сина Василя Вірастюка.