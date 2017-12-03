В Киеве маршрутка врезалась в фуру, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В столице на проспекте Палладина маршрутный автобус врезался в фуру, есть пострадавшие. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, передает УНН.
“Фоторепортаж с места ДТП с пострадавшими в Киеве на пр. А. Палладина, 22, поворот на пгт Коцюбинское. Маршрутный автобус врезался в фуру, которая стояла в правом ряду”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате ДТП сильно пострадали водитель и два пассажира — госпитализированы. Водителя деблокировали бойцы ГСЧС. Еще трем пассажирам оказана медицинская помощь на месте.
Сейчас на месте работают несколько бригад скорой помощи, патрульная полиция, бойцы ГСЧС, следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНН, в Киеве на пешеходном переходе сбили сына Василия Вирастюка.