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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 6067 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 18779 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 98833 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109788 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130281 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106454 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108098 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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В Киеве маршрутка врезалась в фуру, есть пострадавшие

В Киеве маршрутка врезалась в фуру, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. В столице на проспекте Палладина маршрутный автобус врезался в фуру, есть пострадавшие. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, передает УНН.

“Фоторепортаж с места ДТП с пострадавшими в Киеве на пр. А. Палладина, 22, поворот на пгт Коцюбинское. Маршрутный автобус врезался в фуру, которая стояла в правом ряду”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что в результате ДТП сильно пострадали водитель и два пассажира — госпитализированы. Водителя деблокировали бойцы ГСЧС. Еще трем пассажирам оказана медицинская помощь на месте.

Сейчас на месте работают несколько бригад скорой помощи, патрульная полиция, бойцы ГСЧС, следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНН, в Киеве на пешеходном переходе сбили сына Василия Вирастюка.

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