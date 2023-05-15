У Києві відновили роботу велопатруль і кавалерія

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КИЇВ. 15 травня. УНН. У столицю повернулись велопатруль і кавалерія. Сьогодні інспектори вирушили на перше патрулювання, про це повідомляє Патрульна поліція Києва на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Сьогодні інспектори вирушили на перше патрулювання у цьому сезоні. Поліцейські забезпечуватимуть охорону громадського порядку у парках, зонах відпочинку, а також у місцях де неможливо проїхати на службовому автомобілі", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Також у поліції зазначили, що патрульні як завжди реагуватимуть на усі виклики та звернення громадян.

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