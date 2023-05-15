В Киеве возобновили работу велопатруль и кавалерия
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В столицу вернулись велопатруль и кавалерия. Сегодня инспекторы отправились на первое патрулирование, об этом сообщает Патрульная полиция Киева на своей странице в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Сегодня инспекторы отправились на первое патрулирование в этом сезоне. Полицейские будут обеспечивать охрану общественного порядка в парках, зонах отдыха, а также в местах, где невозможно проехать на служебном автомобиле", - говорится в сообщении.
Дополнение
Также в полиции отметили, что патрульные, как всегда, будут реагировать на все вызовы и обращения граждан.